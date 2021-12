MITTE KÕIGE KENAM TALVEILM ⟩ Algav nädal tuleb lörtsine ja vihmane

Esmaspäeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Öösel on sajuhooge lume, lörtsi ja vihmana, päeval on saju võimalus väiksem. Õhutemperatuur langeb öösel 0..-6°C-ni, päev tuleb 0..-3, saartel ja läänerannikul 0..+2°C piires. Puhub mõõdukas läänekaare tuul.

Teisipäeval laieneb üle Läänemere madalrõhkkonna serv ühes soojema ja niiskema õhumassiga. Öö on veel suurema sajuta ja mandril 0..-5°C-ga, saartel tõuseb pisut üle 0°C. Algab aga lõuna- ja edelatuule tõus, päeval on puhanguid 15, rannikul 18 m/s. Sadu tuleb Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, ida pool enamasti lörtsina. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0..+4°C-ni, ida pool jääb kraad-paar alla 0°C.

Kolmapäeval tugevneb madalrõhkkonna mõju veelgi ning lõuna- ja edelatuul tõuseb tormiseks. Aeg-ajalt sajab vihma, ida pool sekka ka lörtsi. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt valdavalt plusspoolel, vaid Kagu-Eestis on öösel veel alla 0°C.

Neljapäeval suundub madalrõhkkond Skandinaavia põhjatipu poole ja selle lõunaservas sajab meil vihma. Edelatuul on veel võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur ööpäevaringselt +1..+6°C.

Reedel liigub madalrõhkkond Koola poolsaare taha ja selle järel jõuab meile üürikeseks jahedamat õhku ning temperatuur langeb mandri sisealadel öösel kraad-paar alla 0°C, päeval on 0°C ümber, saartel ja läänerannikul on ööpäevaringselt +1..+4°C. Saju võimalus on väiksem. Puhub mõõdukalt tugev lääne- ja loodetuul.