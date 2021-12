Kuressaare haigla fuajees on üles pandud päkapikupostkast, kuhu oodatakse pühadekaarte suurtelt ja väikestelt heategijatelt. Selle üleskutsega soovib haigla tuua rõõmu hooldekodu elanikele ning pühade ajal statsionaarses õendushoolduses viibivatele eakatele. "Nii teavad ka need memmed ja taadid, kes sellel aastal jõule oma pere keskel veeta ei saa, et kogukond peab neid meeles," kirjutab haigla oma Facebooki postituses.