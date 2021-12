Võidud ja tunnustused on kindlasti toredad asjad, mis motiveerivad nii nende saajaid kui ka neist ilmajääjaid. Esimestele on kiitus nagu kütuselisa, mis aitab hoogu hoida ja teekonda pikendada, teistele aga kütuselisand, mis liikumisele hoogu juurde annab ja ühes sellega usku, et veelgi pikem teekond on võimalik. Võitja ju suutis.