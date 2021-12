ÜHENDUS ON KATKENUD ⟩ Ilmataat kiusab vilsandlasi

Viimase nädala heitlik ilm on tekitanud taas “ei liha ega kala” olukorra, kus Kuusnõmme lahte täitev jää on selline, et inimest hästi ei kanna ja laeva läbi ei lase. “Kõige suurem süüdlane praeguses liikluskatkestuses on aga ikkagi meie kehv suusailm,” nentis saarevanem Neeme Rand. “Ilmateade lubab tulevaks nädalaks taas miinuskraade, mis tähendab, et kehv aeg jätkub,” lisas ta. Vilsandlaste kitsikusest päästmiseks pandi eile hääled sisse tänavu kevadel soetatud hõljukile Mars 10.