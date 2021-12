Neh, ja ole sa tuhandest tänatud Aasa Marian, et sa nõukse mõtte piale tullid, et see laat tuleb ikka turulatsi piale tuua. Selle vuasta es jõva pitkemalt kut paljast ühe tunni. Aga nähe olli, et asjast suab asja ja mine sa ullu tia. Äkist tuleva jõulu oo juba puari tunnine.