Kruusatee Lõmala ja Kaugatoma vahel on osa Saaremaa põhja- ja läänerannikut Sõrve poolsaarega ühendavast vanast rannamaanteest. Lõmala-Kaugatoma teelõigu renoveerimine lähtus arusaamast, et aeg on sellel teel peatunud 1950.-1970. aastates.