Kuressaare haigla ⟩ Silmaarstile enne kevadet ei pääse

“Arstiajad on aprillini täis, püüame iga kuu lõpus anda järgmisesse aastasse aegu,” ütles ambulatoorse ravi ja diagnostikakliiniku vastutav õde Imbi Jäe . “Samas on meil silmakabineti õe iseseisvad vastuvõtud, mille aegade kohta saab täpsemalt küsida registratuurist.”

Tema sõnul teeb õde uuringuid, kontrollib ja hindab silmade seisukorda. “Seega on enne silmaarsti külastamist parem käia õe vastuvõtul – siis on arstil juba ülevaade olema, kui patsient tema vastuvõtule saabub,” rääkis Jäe.

Imbi Jäe tõdes, et silmaarstiaegu ei jagu ka seetõttu, et neid broneerivad inimesed, kes soovivad üksnes nägemiskontrolli.

“Meie haiglas on uuest aastast ka optometristile aegu, paraku on need tasulised,” lausus Jäe.