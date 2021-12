"Inimeste jaoks on see ju tore, et nad aastavahetust tähistada saavad, kindlasti aga ei suuda aastavahetuse peod ettevõtjaile kompenseerida koroonapiirangute tõttu saamata jäänud teenistust," ütles Johan GTJ juhatuse liige Johan Lõuk. "Kui kaks kuud on kogu öine meelelahutus olnud keelatud, siis kaks kellaaja piiranguta ööd ei päästa ega leevenda midagi."