Peamine suund, mis üle Saaremaa kulgeb, on õhutee Aasiast Euroopasse. Foto on illustreeriv. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Koroona on viinud taevast suurema osa lennuliiklusest. Saaremaa puhul tähendab see, et päeva jooksul lendab meie taevas üle saja lennuki vähem kui varem. Eesti riik on seetõttu kaotanud miljoneid eurosid.