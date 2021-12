TALVINE ILM TULEB TAGASI ⟩ Ilmateenistus lubab ikkagi lumiseid jõule

Esmaspäeval liigub madalrõhuala Venemaa lääneosast ida poole, kuid süveneb ja nii katab selle lääneserv jätkuvalt Baltimaad. Põhjavoolus saabub siia talviselt külm õhumass. Aeg-ajalt sajab lund ja tuiskab. Põhjakaarest puhuv tuul on tugev. Õhutemperatuur langeb hommikuks Ida-Eestis -6..-9, Lääne-Eestis -2..-7, päeval temperatuuri langus jätkub - pärastlõunal on külma 5..9, Ida-Eestis kuni 11 kraadi.

Teisipäeval jääme kaugeneva madalrõhuala lääneserva. Öösel sajab mitmel pool lund ja tuiskab, päeval on lumehooge kohati. Põhjakaarest puhuv tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -8..-13°C, saartel ja läänerannikul -4..-7°C ja päeval oluliselt ei tõuse.

Kolmapäeval idapoolse madalrõhuala mõju nõrgeneb, Skandinaavia lõunaosast liigub aga juva järgmine Läänemere lõunaossa. Nii jääme madalrõhuvööndisse ja kohati on lumehooge. Põhjakaarest puhuv tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -8..-13°C, kohati Ida-Eestis kuni -17, saarte rannikul veidi pehmem, päeval oluliselt ei tõuse.