Auhinda, klaasist miniatuurset purjekat üle andes rõhutas Vakker, et kohalikud mehed võtsid kätte ja tegid ammuse plaani teoks. Sadama ja puhkeala rajamise initsiaator Taavi-Aadu Ait kiidab saates kohalikke elanikke ja kõiki kaasaaitajad, kes ehitustöödel osalesid ja ka materjale annetasid.

Tänavusel viikingiaastal on vastvalminud sadamas saanud huvilised uudistada viikingialuseid, millega lapsi sõidutati. Abaja puhkela MTÜ-l on kasutada purjekas, mille purjede all noored juba meresõidu A ja B selgeks saanud. Taavi Ait annab kuulajaie ülevaate ka sellest, mida MTÜ-l veel plaanis teha.