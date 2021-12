„Olukord nii Eestis kui ka mujal maailmas on kiiresti muutumas. Esialgsetel andmetel võib omikrontüvega nakatunute arv plahvatuslikult kasvada vaid loetud päevadega ja sarnast trendi näeme ka Eestis. Kuigi Eestis on haigestumise tase veel keskmine, siis mitmetes riikides on juba praegu purustatud kogu pandeemia vältel kogetud koroonaviirusega nakatumise rekordid,“ ütles Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma.

Esialgsetel andmetel on omikrontüvi vähemalt kolm korda nakkavam kui delta tüvi, nakatades rohkem ka läbi põdenud ja vaktsineeritud inimesi. Ühendkuningriigi esialgsete andmete kohaselt eristuvad neist aga selgelt tõhustusdoosi saanud inimesed, kelle puhul kaitsevad vaktsiinid sümptomaatilise nakatumise ees kuni 80-protsendilise tõhususega. Oluline on aga see, et raske haigestumise ees on vaktsiinide kaitse jätkuvalt väga hea.

„Riikides, kus omikrontüvi väga jõuliselt levib, on hakanud suurenema haiglaravi vajadus. Otsest seost raske haigestumise ja omikrontüvega nakatumise vahel veel tuua ei saa, sest haiglaravile satuvad peamiselt vaktsineerimata inimesed. Terviseamet jälgib olukorda, kuid praegu ei saa teha veel järeldust, et omikrontüve tekitatud haigus kulgeb kõigi inimeste seas kergemalt. Vaktsineerimata inimestel ei ole praeguse teadmise juures põhjust loota, et see tüvi neid kergemalt kohtleb kui varasemad,“ selgitas Härma.

Terviseamet soovitab kõigil, kes pole veel jõudnud, teha esimesel võimalusel COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos. Veel vaktsineerimata inimestel tuleks uue nakatumislaine lävel kohe kuuriga alustada – vaktsineerimine kaitseb raskekujulise põdemise eest. Lisaks tuleb kõigil hoolikalt jälgida toimivaid ennetusmeetmeid: hoida teiste inimestega distantsi; kanda meditsiinilist maski; tuulutada siseruume; vältida rahvarohkeid kohti; desinfitseerida ja pesta käsi. Reisilt tulles tuleks ennast testida ja tervist jälgida vähemalt 10 päeva peale reisi.

Terviseamet rõhutab, et maskiga tuleb katta suu ja nina. „Maski mõte on takistada väljahingatavate aerosoolide ja seega ka viiruseosakeste levimist. Terviseamet näeb oma järelevalvetegevuste käigus, et siseruumides kantakse maski üldjuhul hoolikalt, kuid vahel kipub nina maski tagant välja piiluma. Sellisel juhul ei ole maski kandmisest enam kasu,“ lisas Härma.

Järgmisel nädalal koguneb immunoprofülaktika komisjon arutama tõhustusdoosi tegemise korraldust Eestis. Esmaspäeval analüüsib olukorda teadusnõukoda, samuti jälgib toimuvat Vabariigi Valitsus.

Terviseameti soovitused pühadeks:

• Kui oled nakatunud või lähikontaktne, siis püsi kodus. Kui nakatub pereliige, tuleks koju jääda kõigil pereliikmetel, ka neil, kes on vaktsineeritud.

• Tähista jõule pereringis. Enne lähedastega kohtumist veendu, et kõik on terved. Kui sa ei ole veel vaktsineeritud, siis tee kingitus oma lähedastele ja vaktsineeri! Kui oled juba vaktsineeritud, aga kuurist on möödunud pool aastat, kasuta võimalust teha jõuluajal 3. doos. Astra Zeneca ja Jannseni vaktsiinide puhul saab tõhustusdoosi teha 5 kuud pärast esmast vaktsineerimist. Enne vanavanematega kohtumist tee ohutuse tagamiseks kiirtest.

• Soovitame asutuste jõulupeod lükata edasi järgmisesse aastasse või korraldada kontrollitud tingimustes osakondade kaupa. Kontrollige tõendite kehtivust ja testige vahetult enne üritust.

• Koolide jõulupidusid pidada klasside kaupa. Vältida suuri kogunemisi.

• Lasteaia jõuluüritused pidada rühmade kaupa.

• Eelista tubastele kogunemistele vabas õhus aja veetmist.

• Korralda lähedastega näiteks jõulumatk või mine jõuluvalgustusi (näiteks parki) nautima. Tee kaasa soe tee või glögi.

• Jumalateenistused toovad kirikusse tavapärasest enam rahvast. Kanna maski ja hoia distantsi. Järgi kirikuõpetaja ja koguduse juhiseid.

• Mõtle oma käigud läbi. Võimalusel kasuta asjaajamistel e-kanaleid. Moodsas maailmas on enamik teenuseid kättesaadavad interneti vahendusel.

• Jõuluostud proovi sättida ajale, mil kauplustes on vähem rahvast. Kontaktivabalt saab oste teha internetis. Kanna maski!