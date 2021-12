Terviseameti andmetel on tänase seisuga tuvastatud 395 juhtu, neist kolm on sissekirjutuse järgi Saare maakonna elanikud. Kas nad ka tegelikult Saare-, Muhumaal või Ruhnus viibivad, pole kindel.

Omikrontüve nakkustest 237 on Tartumaal ja 111 Harjumaal. Tartumaal on seejuures Eesti üks kõrgemaid vaktsineeritud protsente, kaitsesüsti on saanud 77,3 protsenti kõikidest üle 12-aastastest tartumaalastest.

Eestis omikrontüvega nakatunud inimestest on vaid kaks varem koroonaviiruse läbi põdenud.

"Hetkel tuvastatud omikrontüve variandist on pooltel juhtudel tegemist viirusekandjaga, kes on juba vaktsineeritud," selgitas terviseameti meediasuhete spetsialist Kirsi Pruudel. "Samas on Eestis tuvastatud juhtumite arv veel liiga väike, et teha lõplikke järeldusi tüve omaduste ja ohtlikkuse kohta."

Tema sõnul eristuvad Ühendkuningriigi esialgsete andmete kohaselt omikrontüvega nakatunutest selgelt tõhustusdoosi saanud inimesed, kelle puhul kaitsevad vaktsiinid sümptomaatilise nakatumise ees kuni 80-protsendilise tõhususega. "Oluline on aga see, et raske haigestumise ees on vaktsiinide kaitse jätkuvalt väga hea," lisas Pruudel.

"Omikrontüvi ähvardab kätte saada iga inimese ning kui eelnev immuunkaitse puudub sootuks, ei ole põhjust loota, et seekordne nakkus osutub leebemaks kui eelnevate tüvede põhjustatud haigusjuhud."