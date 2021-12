Tänavu pühade eel sai Saare maakonnas musta jõulukaardi koguni üheksa inimest. Tõsi, see arv on mullusega võrreldes tublisti väiksem – toona peeti sellise tähelepanu vääriliseks 15 inimest. Kaardisaajate levinuim süü on sõidukiiruse ületamine.

Ühel musta jõulukaardi saanud juhtidest kogunes aasta jooksul lausa 13 trahviteadet kiiruse ületamiste eest. Küllap näitab see, et tegemist on juba paadunud rikkujaga, kellelt tuleks juhiload sootuks ära võtta. Kui palju aga võib olla neid kordi, kui see krooniline kihutaja ja teised temasugused politseile vahele ei jää? Ilmselt kõvasti rohkem.