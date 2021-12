TÄNUAVALDUS ⟩ Aitäh, lahked abistajad!

Sugulastele-hõimlastele saadetud pöördumises oli kirjas: “Aastaid tagasi tunnetas nii mõnigi meist vajadust teha korda Jaan Lepiku hauaplats, kuid eestvedaja puudumisel asi soikus. Selle tänuväärse töö tegid ära Kaarma kandi mehed, panustades oma isiklikku raha, aega ja vaeva. Kui tunned tänu ja/või võlatunnet, siis tee Saaremaa Vabadusvõitlejate Ühingule väike annetus, et need missioonitundega inimesed saaksid tegutseda.”

Ühingu liige Mati Vendel, kes oli 2018. aastal üks Kaarma surnuaial asuva haua korrastajatest, tänas lahkeid abistajaid. Tema sõnul on seni seitsmelt inimeselt laekunud kokku 425 eurot märgusõnaga “Eesti vabaduse eest võidelnute mälestuse jäädvustamiseks”.

Kokku on Saare- ja Muhumaal Vabadusristi kujutisega tähistamata kümne kavaleri hauad. Samal ajal käib töö metsavendluse uurimisel ja sellega seotud paikade tähistamisel. Seega on iga panus teretulnud. Saaremaa Vabadusvõitlejate Ühingu pangakonto number on EE261010602009511001.