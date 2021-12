Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

See, et vingugaasiandur on uuest aastast kohustuslik, oli väga mõistlik otsus. On ju vinguandur ainus abivahend, mis tuvastab toaõhus vingugaasi – värvitu, maitsetu, lõhnatu, salakavala ja väga tugeva mürgi. Suitsuandur seda teha ei suuda.

Ving uinutab inimese sügavalt ning kahjuks on juhtunud, et sellest unest inimene enam ei ärkagi.

Juhtumeid, kus vingugaas on inimesele saatuslikuks saanud, ei ole õnneks palju. Samas on vingugaasi tõttu elu kaotanud inimesi palju rohkem kui tulekahjus hukkunuid.

Arvatavasti on vingugaasisurmade statistika siiski lünklik – kõigist neist juhtumeist ilmselt teada ei saadagi. Näiteks on kusagil metsaservas üksi elav eakas inimene ahjusiibri liiga vara kinni pannud. Kui ta pole kolm-neli päeva ajalehti postkastist ära viinud ega vasta telefonile, võib kohale minnes selguda, et ta on surnud. Põhjust aga ei pruugita teada saada, kui just lahangut ei tehta. Pealegi – mitu päeva hiljem on vingugaas toast juba olematuks lahtunud.

Suur probleem on ka inimeste valed kütmisharjumused ja arusaamad, kuidas tuleb õigesti kütta. Paljud, eriti just vanema põlvkonna inimesed teavad: õige aeg ahju- või pliidiuks ja siiber sulgeda on siis, kui sinist leeki enam koldes pole, aga söed alles hõõguvad. Paraku pole õige nii teha, sest vingugaas on kerge tuppa imbuma.

Salakaval terviserikkuja

Kui kodus on vingugaasiandur, tuvastab see vingugaasi ja annab häiret juba siis, kui inimesele veel ohtu ei ole. Siis jõuab veel avada siibri, akna ja ukse ning ruumi tuulutada. Kui andur tahab igal õhtul korra piiksuma hakata, tuleb hakata siibrit hiljem sulgema.

Pisike kogus vingugaasi küll ei tapa, ent igapäevane väike kogus kahjustab siiski tervist. Pahatihti ei oska inimene ise aimatagi, mis ta terviseprobleemide põhjus võib olla.

Vestlesin kord ühe eakama daamiga. Tema rääkis: “Olen kogu suve nagu elektrijänes – jõuan kõike teha. Sügisest kevadeni olen aga justkui karu talveunes, toimetan hädapärast natukene, kogu aeg on vilets olla.”

Kui ta aga vingugaasianduri sai, hakkas see igal õhtul piiksuma, andes tunnistust selle toreda naise valest kütmisharjumusest. Paraku on harjumused tugevad.

Suur probleem on ka see, et kaugeltki igas kodus pole kütteseadmed korras. Amortiseerunud pliidid-ahjud on aga vingugaasi allikas. Eks neid katkiseid küttekoldeid ole ka meile teada. Otsime lahendusi koos pererahva ja vallavalitsusega ning proovime need asjad korda saada. Kõigis kodudes me probleemi lahendada kahjuks ei saa. Kõige tähtsam on just pererahva koostöötahe.

Paigaldage ja selgitage