AARNE MÄGI ⟩ Hea, kui on, mida oodata

Teistmoodi on kukkumised meie sees, neid valutundeid mõne minutiga korda ei tee. Olen oma elu jooksul tahtmatult nii mõnelegi haiget teinud. Hiljem kahetsemine toimunut vaevalt paremaks muudab. Nii lihtsalt on, oli, juhtus. Loodan, et mõned head teod on ehk ka olnud või olemas siiani. Hea tegu võib inimesel juhtuda teadlikult või juhuslikult. Mõlemal puhul on tulemus igatahes HEA.