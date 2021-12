Eevi Kuressaarest: Jõululaupäeva veedan kodus, koos poja ja kahe kassiga. Olen ikka käinud ka kirikus – meie linna luteri kirikus. Jõuluvana ja päkapikke meil ei käi, pole ju lapsi majas.

Pühadelauale paneme hapukapsa, seaprae, pohlamoosi ja kõrvitsasalatit. Verivorsti ma ise ei tee. Kunagi mu ema tegi küll – verivorsti ja verikäkki. Mäletan lapsepõlvest, et need olid väga head. Praegusel ajal on nii, et need, kes maal elavad ja sigu kasvatavad, saavad verivorsti teha, aga linnainimesed – ma ei tea, kust nemad selleks verd saavad. Võib-olla lihatööstusest. 25. ja 26. detsember on niisama olemise päevad, vaatame televiisorit.

Peeter Kuum Astest: Jõululaupäeval läheme mu ämma juurde ja pärast käime surnuaedadest läbi. Käime Kudjape, Kaarma-Liiva ja Kaarma kalmistul. See on päris pikk ring, aga selline traditsioon on meil välja kujunenud.

Pühadelaual on meil kindlasti hapukapsas, seapraad ja verivorstid. Abikaasa tehtud hoidised paneme samuti lauale – pohlamoosi, kõrvitsasalati, peedisalat ija seened. Pohlamoos on eriti hea – see läheb niisama ka, mitte ainult verivorsti kõrvale.

Ma poleks uskunud, aga isegi minul käivad päkapikud, kuigi ma sussi akna peale ei pannud. Toovad kahte eri sorti kommi. Need on mul enam-vähem lemmikud: ananassikomm ja Kasekese batoonike.

Maie Rodes Kuressaarest: Pühad veedan kodus koos pojaga. Sööme, vaatame televiisorit. Kingitusi teineteisele ei tee.

Hendrik Raiesmaa Kuressaarest: Jõulud veedan perega koos. Mul on naine ja kaks last – kuuene poeg ja kolmene tütar. Sööme, avame kingitusi. Ehk tuleb jõuluvana kinkide toomiseks ise kohale – oleneb sellest, kui kiire tal on. Kui aga ei tule, jätab vähemalt kingikoti.

Muidugi käib pühade eel suur söögitegu. Meie pühadelauale kuuluvad seapraad, verivorstid, hapukapsas ja isa tehtud pohlamoos. Tema on need pohlad ka ise korjanud. Suitsukala sööme jõulude ajal samuti. Eelmisel nädalal siitsamast kesklinnast jõululaadalt sai ostetud.

25. ja 26. detsember on mul sel aastal osaliselt tööpäevad.

Tõnu Veldre Kuressaarest: Mina veedan oma jõulud kirikus – algul Tiirimetsas, siis Jämajas ja siis linnas. Sõrves olen jutlustaja, linna kirikus aga kirikumees. Ka 25. ja 26. detsember on mul täistööpäevad. Jõululaupäeval jõuan koju õhtul kella üheksaks. Veedame õhtu naisega kahekesi. Sööme ahjus küpsetatud kala. Lõhet või forelli, mis poes just parajasti soodsama hinnaga on. Päkapikud meil ei käi, aga jõuluvana tuleb küll – tavaliselt koperdab ta kuuse all ja jookseb ruttu minema. Mina ei ole teda juba aastaid näinud – pärast seda, kui lapsed kodust ära läksid.