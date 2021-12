PERE ⟩ Mis teha, kui jõulurõõmu tumestavad kurbus, meelekibedus ja süütunne

Kuidas peavad jõule need pered, kus ema ja isa elavad lahus? Täiskasvanud lastel on ehk endil võimalik valida, kas ja millal kumbagi vanemat pühade ajal külastada, alaealiste laste eest on valik sageli juba ära tehtud. See aga võib tuua aega, mida peaks täitma rõõm koosolemisest, hoopis nukrust, pingeid ja südamevalu.