Kirjutuslaud on ainus mööbliese, mille siin korteris säilitasin ja palju vaeva nägin. Isa Leo istus selle taga, tal oli raamat pidevalt ees, kirjutas artiklit või nupukest. Isa kirjutamas või lugemas – see on kindel mälupilt. Ja teiseks see, et ta pani jalgrattaga kuhugi minema ja tuli alles tundide pärast. Lugemise, kirjutamise, mõtlemise ja suhtlemise loomulikkus tuli isalt. Isa oli ka see, kes painutas end inimeste arvamuste järele, sest ta ei tahtnud kakelda ja vaielda. Kui ta seisukoha välja ütles ja teine selle ümber pööras, siis ta ütles, jaa-jaa, nii on ka.