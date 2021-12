maailm ⟩ Miks me tähistame jõule just detsembrikuus?

Jõulud on aeg, mil päevad on kõige lühemad. Pärast jõule hakkab valget aega ööpäeva tasapisi taas lisanduma. Just valguse võitu pimeduse üle on maailma paljudes paikades tähistatud juba iidsetest aegadest, seega ei ole need pidustused seotud kaugeltki vaid kristliku kultuuriga.