Noorte ja laste heaolu edendav ühendus toetab Saaremaa peresid

Varasemalt on The Barry Foundation toetanud Saaremaa vähekindlustatud peresid toidupakiga 2020. aasta jõuludel ja 2021. aasta kevadel, mil toetuse osaliseks said mõlemal korral samuti 50 peret toetab. The Barry Foundation MTÜ esindaja Marge Juure sõnul on ettevõttel olnud väga hea pikaajaline koostöö Saaremaa vallavalitsusega, kellelt on saadud teavet abivajavate perede kohta.

Käesoleval aastal on mittetulundusühing aidanud ligikaudu 110 last ja 50 peret, kellele muuhulgas pühade eel anti üle jõulupakid. „Plaanis on kõnealustele lastele hakata abi pakkuma igakuiselt lasteaiamaksude ja hobide eest tasumise ning toiduainete, riiete, jalatsite ja muu vajaliku soetamise näol suuremas mahus,“ lisas Juur.

Saaremaa vallavalitsuse abivallavanem Maire Käärid: „Mitme aasta pikkune koostöö The Barry Foundation MTÜ-ga on näidanud, et neil on siiras soov panustada Saaremaa valla lastesse ja selle üle saame olla üksnes tänulikud.“