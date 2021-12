See, et Saaremaa on ideaalne paik matkamiseks, ei ole kellelegi teadmata. Aeg-ajalt helistatakse ja küsitakse, kuhu minna sellise või sellise seltskonnaga. Näiteks aasta eest uuriti, kuhu pääseks ligi lapsevankriga. Hea meel on selle üle, et hiljuti ilmus raamatuke matkaradadest ratastooli või lapsevankriga liikujatele.

Viimasel aastal on aga parimad hetked olnud need, mil on saanud õhtul kuu valgel maailma asju arutada ja hommikul lõkkepannkooke moosiga nosida. Selleks, et sellisesse miljöösse sattuda, ei ole tegelikult üldse palju vaja. Tihti piisabki vaid otsusest ja asjade pakkimisest, kui keegi on planeerimise endale võtnud. Mõnikord on hea teha seda üksi, tihedamini aga koos heade sõprade ja perega. Üks tore matkaklubikaaslane näiteks käib suviti nädalavahetustel erinevates Saaremaa paikades perega telkimas. Teine sõidab oma abikaasaga pikki maid saarel rattaga läbi. Ma ise olen nautinud loodust kõige enam 6-aastase lapse seltsis.

Lapsega sohu, metsa

Mitu inimest on öelnud, nähes pilte, kus pojaga varahommikul rabas või öösel metsas olen, et need on olnud inspireerivad. See on ka põhjus, miks neid fotosid jagan – sest vahel ei tule ju selle pealegi, kui lihtne ja kui tore on lastega minna (telgiga) matkama. Laste jaoks on matkal avastusi tohutult palju – „Näe, kivi on jänese kujuga!“, „Kui vaikne siin on!“, „Sellest ojast saab üle vaid palki mööda!“, „Kus kohas see Suur Vanker täpsemalt asub?“. Ja olgugi, et lapsevanema jaoks tähendab see lisaraskust matkakotis, siis üheskoos maailma avastamine on tuhat korda seda väärt! Need ühised matkad on olnud maailmaparimad nii lapse kui minu jaoks.

Viimasel kahel aastal oleme matkaklubiga korraldanud oktoobrikuus aktsiooni Öö looduses, mille eesmärk on kutsuda inimesi mugavustsoonist välja, et veeta öö – ükskõik kui soe või külm see juhtub sel konkreetsel ööl olema – õues telkides või muul moel. Nii mõnigi osaleja on olnud leidlik ja lahendanud selle näiteks kasvuhoonesse või puudekuuri mõnusa pesa meisterdamisega. Mul on olnud need ööbimised väiksemas seltskonnas, kus laste osalemine on eraldi eesmärk. Käesoleva aasta oktoobrikuus oli vanematega telkimas 7 last vanuses 3 kuni 12.

Millal on parim aeg minna telkima?

Millal on aga parim aeg telkima minna? Millist aastaaega eelistada? Igaüks meist on ju isemoodi – kes armastab sooja, kes jahedat, kellele meeldib, kui väljas möllab tuul ja torm, kes aga läheb metsa vaikusehääli kuulama. Et on kokkuvõtete aeg, siis vaatame korraks otsa neljale aastaajale telkimise vaatenurgast.

Kevadine telkimine