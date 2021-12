Muhu merepäästjad hoiatavad ⟩ Jää paksus ei ole kindlasti veel piisav

Selts märgib oma sotsiaalmeedia postituses, et Väinameres on jääd juba üsna palju ja kogu Muhu ranniku serv on jääga kaetud, kuid väga paljudes kohtades on jää rüsistunud, pragudega ja liikuv ning selle paksus ei ole kindlasti piisav ohutuks jääl liikumiseks. Selts pöörab tähelepanu ka sellele, et öine lumesadu ja tuisk on mõned praod ja lahtised kohad ka lumega katnud, nii et läbivajumise oht on veelgi suurem.