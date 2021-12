KANNAPÖÖRE ⟩ Vallavõim andis Upa rahvale teevaidluses järele

Seni oli Saaremaa vald keeldunud viletsas seisukorras Upa teedevõrku avalikku kasutusse võtmast, viidates, et sealse elamurajooni arendaja asi on see valmis ehitada ja hooldada. Arendajad Aino Arendus ja OÜ Sakk tunnistasid oma jõuetust ja pakkusid teid vallale.