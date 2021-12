Liiva oo mudud jälle kasun ja arenen. Keskväljak ja turumaja oo omale uiendusi suan ja teenepool suurt silda akkas Muhu maja kerkima. Ja kerkib nõukse juoniga, et akka masu ühna uskuma, et tulevaks sügiseks valmis suab. Ja kuolimaja ja pasturaat piasteti teeneteese küljest lahti. Nüid oo kaks kenad munukest maja, kis teeneteesele silma vahtivad.

Neh, aga jõulud tullid tassakeste ja läksid kua tassakeste. Isegid jõulutönkisid olle liikumas oln. Põhjakaldal ühed jähid kogunisti vilmi piale. Ehkkid tuppa masu es piase. Aga nie, kis Suuremõisa vahel kuipisid, nie oskasid kohe kenaste õigete akete pihta koputa. Piasid ikka tuppa kua ja said ninad sojaks. Neh, muhulaste moed. Pühade aegus roinatse rinki ja sii ep tehta vahet, ons omad või võerad. Süia-juua pakutse kõigile. Ja kui oo üömaja taris, siis suab sedagid. Irmus kena, et oo nõuksi, kis seda muodi ikka au sihes oidvad ja omaks võtvad. Neh, päris kõik uiemad muhulased põle sest kombest kuuln ja oo vahest tohed kua, et nende õuesid kaudu oo rüistetud, kut ennassid kodu põlegid. Aga kust sie tönk piab sest tiadma? Taa oo arjun, et kui oo maja, siis mõni elus ing ikka äkist kodu kua oo.