KÜSITLUS ⟩ Saarlaste soovid uueks aastaks: rahu, tervist ja koroonajama lõppu!

Eini Lipu FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Eini Lipu Kuressaarest: Uuelt aastalt ei oota ma midagi. Kui üldse, siis seda, et kõik oleks terved ja kenasti kained. Mu oma tervis on seni olnud õnneks samasugune nagu kogu aeg – süda jukerdab vahel, vanainimese asi.

Kui midagi veel soovida, siis korter võiks suurem olla, aga mul pole nii palju raha, et suuremat osta (naerab).

Mingeid plaane uueks aastaks mul ei ole, ma ei tee üldse plaane. Ma olen nii vana mees juba, aitab küll! Tööle pole mul ju kuskile minna, ma ei jaksa enam tööd teha. Hea, et liikudagi jaksab.

Mis järgmisel aastal tuleb – hinnad lähevad kallimaks. Aga äkki siis läheb kaup ka paremaks? Mida kallim, seda parem peaks ju kaup olema. Elektrihind tõuseb muidugi veel kõrgemaks. Mul on praegu neli inimest majas, mina ja naine saame pensioni, mõlemad poisid on miinimumpalga peal. Ma ei tea, kui palju see summa kokku peab olema, et hüvitist taotleda.

Aastavahetusel istun niisama kodus ja vaatan telekat. Lähen korra välja ka ja vaatan, kas kuskil neid rakettisid lastakse.

Elna Mitt FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Elna Mitt Kuressaarest: Lõppeval aastal olen kõigega rahul olnud. Kõik lähedased on õnneks terved olnud. Uuelt aastalt ootan rahu – seda on maailmas vähe. Saaremaal seda on – siin on mõnus. Ma ei ole eriline plaanide tegija, aga enda sees asju muuta on mul küll plaanis. Mida, seda ma siin ei räägiks, see on saladus.

Lilja Kuivjõgi FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Lilja Kuivjõgi Kuressaarest: Ei teagi, mida oodata. Lõppev aasta oli nii enam-vähem. Koroona mõjutas natuke ka minu elu – ise ma haigeks ei jäänud, aga mu õde suri aasta algul koroonasse. Loodan, et uuel aastal jagub tervist.

Kas hinnad kerkivad taevasse – ju see paistab. Praegusel ajal ei oska midagi öelda enne, kui see asi käes on. Eks need hinnatõusud natuke hirmutavad küll – kust see pensionär raha võtab. Mingeid muid soove ega plaane mul järgmiseks aastaks ei ole – igapäevane elu, mis see vanainimesel muud on.

Ruth Saapar FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ruth Saapar Kuressaarest: Uuelt aastalt ootan eelkõige seda, et see koroonajama kord lõpeks! Seda ootavad ilmselt kõik. Ning et mu lähedased oleks terved. Sel aastal oli mu sugulaste seas mitu eakat inimest, kes siit ilmast lahkusid.

Kuna praeguse keerulise aja tõttu on inimesed leeridesse jagunenud, siis soovin, et erimeelsused kaoks ning igapäevaelus oleks rohkem rahu ja rõõmu.

Mingeid plaane ma uueks aastaks ei tee, küll aga oleks tore kokku saada näiteks oma mandrisõbrannadega, keda pole juba palju aastaid näinud.

Urmo FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Urmo Kuressaarest: Ootan uuelt aastalt uut töökohta. Olen praegu töötu – töötasin autoremonditöökojas, aga sel aastal mind koondati, firma läks Saaremaalt üldse ära. Uuel aastal võiks vähem olla ka piirangute jama ja valitsusepoolset ahistamist. Praegu on ju nii, et isegi kui oled vaktsineeritud, pead ju ikka teste tegema. Ära tüütab! Nii mõnigi asi on selle viiruse ja piirangute tõttu tegemata jäänud. Pean silmas eelkõige ühiskondlikke asju, mida praegu ei saa või ei lasta teha.

Järgmisel aastal ootab ees hindade tõus, aga sellega on samamoodi nagu viiruse- ja piirangute jamaga: ise ei saa teha midagi, pead lihtsalt selle poomisega harjuma.

Uueks aastaks mingeid plaane ma ei tee, need tulevad käigu pealt. Mingid mõtted ja sihid muidugi on, aga neid ei hakka ma praegu välja tooma.

Priit Kald FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Priit Kald Kuressaarest: Lõppev aasta oli tööd täis ja mulle see meeldis. Olen endale tänulik, et sain kõvasti tööd teha, aga uuel aastal tahaksin võtta natuke rahulikumalt.