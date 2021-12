JUHTKIRI ⟩ Loevad kõik ja igaüks

Tõsi, kohustuslik on küsitlusel osalemine vaid juhuvalimisse sattunud inimesele – neid aadresse on Saare maakonnas 1877. Samas oleks kõige parem see, kui igaüks end üle lugeda laseks. Et rahvaloendusega kogutavad andmed saaksid võimalikult täpsed.