LAPSED ⟩ Saarepiigade unistuste aasta

Kõigepealt tulevad hüpped, jooksud, söödud. Tüdrukud kuulavad treener Margus Kuuske, kes ise kõik ette näitab. Pisike Marta Adeele loobub esialgu treeneri pakutud jalanõudest ja tahab palli lüüa palja varbaga, kuid varsti on treeneri juures tagasi ning uurib, et kuhu pakutud jalavarjud jäid. Teine treener, Marguse abikaasa Kateriin Kuusk vaatab väljaku kõrval, et nende pesamuna Amanda Marie väljakule ei roomaks.