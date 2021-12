Taas on üks aasta kaduvikku vajumas. Oli see hea või halb, otsustagu igaüks ise. Kindlasti puudutas aga selgi aastal meie kõigi elu – olgu siis otseselt või kaudselt – koroona. Isegi kui haigus meid endid ja sugulased-sõbrad puutumata jättis, on viiruse tõttu kehtestatud piirangud mõjutanud meie igapäevaelu, otsuseid ja tegemisi.