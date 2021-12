Kui lõppevale aastale tagasi vaadata, võib öelda, et kogu meie elule on pannud pitseri koroonaaeg.

Koroona oma nii vaimsete kui ka füüsiliste piirangutega, eelkõige aga liikumispiirangutega, millega inimene vabas maailmas pole harjunud, on sundinud meid varasemast enam tegelema kahe, teatud mõttes isegi kasuliku asjaga.

Esiteks on viimasel ajal järsult laienenud siseturism. Inimesed tahavad liikuda ja paari aastaga on nad oluliselt rohkem õppinud tundma oma kodukohta. Ja teiseks, kui te istute meditsiinilises vangistuses, hakkate paratamatult mõtlema kogu oma senise elu peale. Te mõtlete, mis on teiega juhtunud varem. Teile meenuvad nii head kui ka halvad mälestused. Koroona on loonud meile aja põhjalike eneseanalüüside tegemiseks.

Käes on hirmu- ja ohusajand

Minu üks lemmikkirjanikke on Albert Camus. Ühes kirjatükis on Camus kirjutanud, et sajandid jagunevad konkreetsete nimede alla. Nii näiteks on 17. sajand matemaatikasajand ja 18. sajand bioloogiasajand. 19. sajandit peab Camus loodusteaduste sajandiks, 20. sajand on aga tema arvates hirmusajand, õigemini hirmu- ja ohusajand.

Praegu me ikka veel täpselt ei tea, millega koroona lõpeb. Seepärast võime õigustatult, vähemalt praegu, aastasaja alguses, ka 21. sajandit nimetada hirmu- ja ohusajandiks. Ka praegu peame me kõikjal olema ettevaatlikud, järgima täpselt reegleid, mida me vaba maailma kodanikena väga ehk teha ei sooviks. Seega võib öelda, et Camus' poolt möödunud sajandi kohta öeldu pikeneb ka praegusele sajandile.

Koroonaaeg on raputanud meie ühiskonda, kus kõik tundus väga stabiilne olevat, kus nii kangelastel kui ka ebaõnnestunutel oli oma koht kindlalt teada. Lisaks on see aeg Eesti ellu toonud uusi kangelasi. Võtame näiteks professor Irja Lutsari, tuntud arsti Arkadi Popovi või meie Kuressaare haigla arsti Edward Laane.

Ühel hetkel on need inimesed meie tähelepanu pälvinud, mille nad on ausalt ära teeninud. Varem me ei osanud ehk arvatagi, mida nad suudavad ära teha.

Ja veel. Praegu oleme me kõik sunnitud avalikes kohtades liikuma maskides. Kuid mulle tundub, et eesti rahvas on ajaloos ka varem sattunud olukorda, kus ta on olnud sunnitud maskides ringi liikuma.

Pean silmas 1940. aastat, kui muutus meie riigikord ja sisse tulid võõrad väed koos oma filosoofia ja elukommetega. Kõigele sellele tuli ju kuidagi reageerida. Reageerida eestlasele omaselt rahumeelselt, kuid ilmtingimata sisemise protestiga.

1940. aastast alates läbi pika ajalooperioodi liikus suur hulk eestlaskonnast ringi maskiga. Nägu, mida inimesed näitasid avalikkusele ja ajakirjandusele, oli hoopis teine kui siis, kui räägiti omavahel. See oli ju maskide kandmise aeg.