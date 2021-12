Vallajuhid soovisid rohkem aega piletimäärusega tutvumiseks ning oma ettepanekute tegemiseks. Minister Aasa hinnangul on mõistlik korraks aeg maha võtta ja anda kohalikele juhtidele rohkem aega mõtlemiseks ja ettepanekute tegemiseks. Ministri sõnul on uues aasta algul kavas asjad uuesti läbi rääkida. Siis räägitakse ka sellest, millal hinnatõus jõustub.

Minister toonitas, et kavandatav hinnatõus on siiski vältimatu, sest energiahindade tõus, üldine kulude kasv ja vajadus teha lisareise nõuab lisaraha. Aas lisas, et kindlasti aga ei tõuse piletihind kohalike elanike jaoks, et mitte halvendada nende elukvaliteeti.