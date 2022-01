Mis on pildil? Õige vastus, et stiliseeritud looma-, täpsemalt metsseakujuline sõlg Saaremaalt. Kuigi looma pea on paindunud, üks jalg sulanud, ehtenõel ja -kand murdunud, tuvastas leidu ekspertinud arheoloog Monika Reppo, et siga on lamavas asendis, jalad põlvedest kõverdatud.