Kätlin Ligi Kuressaarest: Elan Saaremaal ja mandril väga tihti ei käi. Meie pere jaoks ülemeresõit väga kulukas ei ole. Seega ei ole mu enda jaoks vahet, kas hind tõuseb või mitte. Ka mu sõpru-tuttavaid see hinnatõus eriti ei puuduta.

Kätlin Ligi FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Ulvi Põld Lümandast: Mulle see hinnatõusu-uudis üldse ei meeldinud. Mind ennast Saaremaa inimesena puudutab see hinnatõus vähem. Ma ei sõida nii sageli mandri vahet. Kui ma aga mõne oma kollektiiviga – olen Lümanda rahvamaja juhataja – näiteks mandrile kontserti tegema lähen, siis see kallim piletihind loomulikult puudutab. Kogu Saaremaad puudutab see hinnatõus väga. Praegu mu mandrituttavad eesootava hinnatõusu üle kurtnud veel ei ole – ilmselt on see uudis alles liiga värske.

Kas mandril elavad saarlased ja siin suvekodu omavad inimesed hakkavad hinnatõusu tõttu saartel käima vähem – ei oska öelda. Võib-olla aga hakkavad need, kel juured siin, rohkem mõtlema sellele, et Tallinnast või selle lähedalt hoopiski ära, saartele tulla ja elada siin. Tean noori peresid, kes niimoodi mõtlevad ja juba tulla tahavad. Ma ei usu, et selline otsus siiski ainult piletite hinnatõusust sõltuks. Kindlasti mitte!

Ma isiklikult ei usu, et turist, kes tahab väga siia Saaremaale puhkama ja siinset puhast õhku hingama tulla, metsa ja merd nautima, kallima praamipileti tõttu tulemata jääks. Vahest ei tule ta nii sageli, aga päris tulemata siiski ei jäta.

Ulvi Põld FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Virge Pihel Kuressaarest: Elan Saaremaal ja käin nii harva mandril, et mind ennast see hinnatõus eriti ei morjenda. Kui me oma neljaliikmelise perega mandrile sõidame, ei ole praamipiletid kõige suurem kulu, neid kulusid on ikka hulgim. Lastega näiteks suvel Lottemaal kuluvad palju suuremad summad kui praamipiletitele.

Tore see hinnatõus muidugi ei ole – arvestades, kui palju on meil turismiga seotud ettevõtteid. Ka Saaremaa tootjate jaoks on kõrgem piletihind päris korralik kuluallikas. Seega – ühiskondlikult võttes ei olnud see sugugi hea uudis. Kui mujale sissekirjutatud saarlased leiavad, et Saaremaal käia on liiga kulukas, tuleks end Saaremaale sisse kirjutada. Mõeldes, kumb on olulisem: kas tasuta ühistransport Tallinnas või see, et maksutulu jääks kodusaarele.

Virge Pihel FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Hannela Heinmaa, Sõrve ja Kuressaare elanik: Kes sellest hinnatõusust ikka midagi head arvab. Kõik asjad lähevad kallimaks, aga et kohe poole kallimaks, seda ei oleks osanud küll oodata. Nii järsk tõus oli tõesti ootamatu.

Kohaliku jaoks praamipileti hind küll ei tõuse, aga see kajastub ju kõiges muus: kogu kaubandus sõltub transpordist. Peaaegu kõik kaubad tuuakse ju Saaremaale sisse.

Kuidas hinnatõus turismi mõjutab? Kui palju see turist ikka Saaremaal käib – korra aastas. Samas – eks see tulek sõltu eelkõige iga inimese rahakoti paksusest.

Mul on tuttavaid, kes on juba praegu Saaremaale sisse kirjutatud, et kojutulek oleks soodsam. Kellel võimalus on, see ikka kirjutab end Saaremaale sisse. Tean tuttavaid suvekoduomanikke, kes on end ammu Saaremaale sisse kirjutanud.

Hannela Heinmaa FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Harles Suurhans, Lääne-Harju vallas elav saarlane: Eks natuke ränk see 40–50-protsendiline hinnatõus ole, aga mind ennast see väga palju ei mõjuta. Ma ei ole Saaremaale sisse kirjutatud, aga üritan siin käia korra kuus. Kui tahan tulla, tulen nii või naa.

Väiksemat palka teenivaid inimesi mõjutab hinnatõus kindlasti rohkem ja kindlasti jätab see jälje ka kohalikule turismile – Saaremaal käib ju palju siseturiste ja ka lätlasi. Kaugemalt saabuvaid välisturiste see hinnatõus ehk nii väga ei mõjuta.

Kindlasti on piletihinna tõusul mõju ka saarte majandusele – ka muud, näiteks kaupade hinnad hakkavad seetõttu ilmselt tõusma.

Minu meelest on õige see, et saartele sissekirjutatud inimestele on praamipilet soodsam. Paljudes omavalitsustes on ju kohalikele transport soodsam kui väljastpoolt tulijaile.