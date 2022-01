MUHU UUDISSED ⟩ Kallist kolmekuningapääva!

Mis sellest uiest siis uotaks kua? Neh, et sie üleilmne taud ikka nõnnapalju taanduks, et inimesed suaksid rahupärast oma eluga eetsi minna ja ep piaks ühtejuoni nii irmus mures ja ädas olema mitte. Ja et nõukest riidu ja raaklemist kut mineva vuasta selle sure kaitsepuokimise pärast olli, et nõukest ikka vähämaks jäeks. Et ikka inimesed julgeks kenaste üheteesega tõtt vahti ja ep piaks kartma, et äkist taa oo tükkis vastaline, kis seda täpsest tiab.