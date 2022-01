Kõrge latiga seatud eesmärgiga saab vaid nõustuda. Väikeses riigis ja veel väiksemas maakonnas on igal elul kulla hind. Seega tuleb üha enam panustada kurjade juhuste ennetamisse. Päästeamet tunnistab, et ennetustöö kannabki üha enam ka vilja – eluhoonete tuleõnnetusi on järjest vähem ja need on väiksemad. Aasta jooksul süttisid kodud Saare maakonnas kümnel korral, neist kolme puhul põles maja päris maha. Kolm peret kaotasid kodu, tuli võttis ühe elu.