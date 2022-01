MAAILM ⟩ 20 aastat eurot sularahana: saavutused ja nõrkused

NELJAS: Saksamaal Frankfurtis asuva Euroopa Keskpanga praegune juht on prantslanna Christine Lagarde. Ta on neljas inimene, kes on eurorahatähtedele oma allkirja andnud. Enne teda on seda teinud hollandlane Wim Duisenberg, prantslane Jean-Claude Trichet ja itaallane Mario Draghi. FOTO: euractive.com