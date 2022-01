Riigi toel saavad suuremas hädas eraisikud suuremast kitsikusest üle, kuid mittetulundusühingud on varsti sunnitud istuma külmas ja pimedas ning viimasegi sendi elektri eest välja käima. Neid ei aita keegi.

Külaseltside ja -majade panus kohalikku ellu on väga suur. Tihti tehakse nähtamatut tööd, mille tulemus ei paista kaugele ning mida tajutakse siis, kui seda enam ei ole. Juba ainuüksi külaseltside ja -majade olemasolu ja tuluke aknas on väärtus omaette.

Appihüüded on kostnud juba vallamajja ning kaugemalegi. Nüüd on otsustajatel vaja teha käik, mis saab olla vaid üks – appi minna! Ja siis vaadata veelgi kaugemale. Kogukonnategevuse jaoks mõeldud hoonete ülalpidamise toetussüsteem tuleks vallas põhjalikult läbi mõelda ja paika panna. Nii, et tugi oleks kogu aeg olemas.