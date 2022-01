Läänemeri on olnud aktiivne meretee aastasadu. Liiklus muutus tihedamaks 19. sajandi lõpus, kui laevad läksid suuremaks ja lisandusid aurulaevad. Vilsandi linnukuningaks kutsutud Artur Toom on meenutanud, et päevas võis merel näha 30–40 laeva ning õnnetusi juhtus kolme kuni viie laevaga aastas.