Täna öösel kell 1.26 teatati häirekeskusele, et Üru külas on põlema süttinud elumaja. Kaks inimest olid põlevast majast ise õue saanud, kaks aga olid veel majas. Tulekahjust andis teada üks väljapääsenuist.

Sisselangenud katus ja auk seinas

Rootsipunase puitlaudisega maja vana eterniitkatus on keskelt sisse langenud, kummalgi pool auku kõrguvad kaks mustunud korstnat. Tulekahju tõttu klaasideta jäänud aknaraamidest osa on mustaks põlenud, osa eest kukkunud.

Õuel maja seina ääres vedelevad katkised toolid, veidi eemal elektripliit ja elektriboiler, mõlemad süsimustaks põlenud. Ühest aknaaugust paistab ruum, mis ilmselt oli elutuba – kuna seinad on mustaks põlenud, ei seleta silm midagi peale televiisori tagapaneeli akna all. Maja hoovipoolsel küljel haigutab hiiglaslik auk. Sealt on näha vist endise pesuruumi söestunud sisemust – paistavad vann ja pesumasin. Majaga sama katuse all asuv kuur ühes riita laotud küttepuudega on tulekahjust suuresti puutumata jäänud.