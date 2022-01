Kuusel trööbati viie hektari suurune heinapõld nii ära, et see tuli üles künda ja uus seeme maha külvata. Põllu äärde pani Heimar eramaa-sildi, kuid see koristati kiiresti eest ära ja sõideti jälle üle põllu. Ei jäänud peremehel muud üle, kui läbipääs silorullidega sulgeda.