Kiri "Laske mul olla siin tornis, ma kannan karistust. Kass" oleks justkui lapse kirjutatud, kuid kes selle kirjutas ja ülemise platvormi rinnatisele klammerdas, pole teada. Fakt on see, et kass oli torni viidud ja sinna jäetud.

Juhtumi tõi avalikkuse ette MTÜ Saaremaa Lemmikloomade turvakodu, kelle poole kassi leidnud tüdruk pöördus. Tüdruku sõnul oli kassil tornist väljapääsuks vaid kõrgelt hüppamine või kehvemal juhul kukkumine.

"Kassil oli kaelas nime ja omaniku telefoninumbriga GPS seade ja tema kõrvale torni seinale oli klammerdajaga kinnitatud õõvastava sisuga kiri," kirjeldas MTÜ kolmapäeval oma sotsiaalmeediakanalil tehtud postituses. "Murtud luud, rebastele kõhutäieks saamine... Mõeldagi ei taha, mis oleks vaese loomaga juhtuda võinud. Lisaks ju lumi, jää ja miinuskraadid."

Turvakodu inimesed teavad, et Scottish Fold tõugu kassil on varasemalt olnud käitumis- ja pissiprobleeme. See võib selgitada, kuid mitte õigustada tema torni jätmist.

MTÜ täiendas, et pere oli päästnud varasema käitumisprobleemiga kassi väga kehvadest oludest – väidetavalt oli eelmises kodus kass pissiprobleemi tõttu istunud vaid WCs.

Turvakodu inimesed märgivad, et kahjuks omanikud ei tunnistanud ega saa aru, et nende tehtu on looma abitusse olukorda jätmine, mõistusevastane ja absurdne käitumine.

Omanikud seda ei leidnud: "See on mo kass ja ma viisin ta õue ja mul on absoluutselt õigus lasta kasvkattega loomal viibida õues."

Kohe laupäeva õhtul teavitas MTÜ juhtunust politseid ja põllumajandus- ja toiduametit (PTA) ning kassi omanikule anti teada , et enne menetluse tulemuste teadasaamist kassi tagasi ei anta.

MTÜ avaldatud kirjavahetusest nähtub, et omanikud loomakaitsjaid isikliku vara omastamise süüdistuse ja lubati kohtusse kaevata.

Kui MTÜ kirjutas omanikele, et nad valla eeskiri keelab looma vabakäigule laskmise ja tegu oli looma abitusse olukorda jätmisega, tuli vastuseks krõbe "Mine v…!"