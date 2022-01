Sel kevadel, 25. aprillist 1. maini sünnib Kuressaares omaenda koguperelavastus W. A. Mozarti "Võluflöödist". Ooperi kunstiline juht ja Sarastro rolli solist on Ain Anger ning muusikaline juht ja dirigent Edoardo Narbona. Kaasa teeb Läänesaarte kammerorkester. Ooper on ühes vaatuses, umbes tunni jagu pikk ja eesti keeles. Tekstid on tõlkinud Leelo Tungal.