MAA ELU ⟩ Saarte Sahvri kümne aasta kohalike toodete müügihitid

Saarte Sahvri omanik Lii Kirves ütleb, et kaupluse müügitabelid ei pretendeeri täielikule tõele, vaid peegeldavad ikkagi ühe poe klientide ja sortimendi valikut läbi aastakümne. Toodete ja tootjate TOP sõltub sellest, milline valik mingis poes on, milline klientuur kusagil käib, milline on tootja omapoolne reklaam jne.