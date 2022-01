KÕNE IFFILE ⟩ Kõrge elektriarve sunnib kokkuhoiule

Seekord oli minu Muhu kodu elektriarve detsembrikuu eest natuke üle kahe korra suurem kui tavaliselt.

Kuna viimased arved on olnud suured, oleme püüdnud elektritarbimist vähendada nii palju kui võimalik. Paar päeva tagasi näiteks vahetasin oma Laasu talus kõik varasemast jäänud tavalised elektripirnid LED-ide vastu. Kokku ostsin 21 LED-pirni.

Televiisorit ma nii palju kui varem enam ei vaata, kuigi uudistega püüan end muidugi kursis hoida. Raadiot enam toas ei kuula, üksnes autos sõidu ajal.

Toit valmib puupliidil

Üks elektrisäästu harjumus on mul juba lapsepõlvest sisse jäänud – vanemad ju õpetasid, et kui toast lahkud, siis kustutad enda järel ka tuled. Tõsi, vahel on lambid siiski põlema jäänud, aga nüüd olen hoolikam.

Meil Muhus on elektriradiaatorid selleks puhuks, et kui me kasvõi kolm päeva kodust ära olime, jätsime talveajal mõne radika tööle, et oleks mõnusam koju tulla. Nüüd on see unustatud asi. Kui koju tulen, hakkan pliiti ja ahju kütma. Ka toitu valmistan mitte elektripliidil, vaid puudega köetaval pliidil. Elektripliit on ju väga mugav kasutada – lülitad sisse ja toit saab kiiresti valmis –, aga üsna kiiresti harjub ka tavaliselt pliidil süüa tegema. Kütad pliidi soojaks ja varsti on toit valmis.

Kuna mul on korter ka Tallinnas, siis praegu ootame naisukesega põnevil, milline on selle elektriarve. See ei ole veel tulnud. Meie korter asub üsna uues majas – oleme seal elanud kaks aastat ja kaks kuud –, kus on põrandaküte. Kuna kütte arvelt ei saa ma kuidagi tarbimist vähendada, ongi suur mure, kui suur see elektriarve tuleb. Muidugi saab kokku hoida valgustuse ja televiisorivaatamise pealt.

Nii Muhus kui ka Tallinnas on meil nõudepesumasin ja pesumasin – need paneme tööle öösel, kui elekter on odavam.

Kui asi ikka üle mõistuse hulluks läheb, siis Muhus saaksin veel rohkem kokku hoida – elada nii, nagu inimesed vanasti elasid: kasutada valget aega ja õhtul pimedas läbi ajada küünla- või petrooleumilambi valgel. Suvel, mil valget aega jätkub kauemaks, on elu muidugi lihtsam.

Vee saab kaevust

Õnneks on meil Muhus õues kaev. Vett saab võtta sealt, pliidi peal saab selle soojaks ajada – nii nagu taludes vanasti elati ja nii nagu ka mina algul Muhus elasin. Polnud mul ju seal veevärki, elektripliiti ega midagi.

Ma ei kujuta ette, mis on need tegelikud põhjused, miks elektrihinnad nii hüppeliselt kõrgeks läksid, aga ega siin vist midagi teha ole. Loodan, et olukord enam hullemaks ei lähe, sest paljude jaoks, kes elavad pensist pensini, on olukord juba väga hull.