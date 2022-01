Kui õues on nii libe, et kõnniteel püsti jäävad vaid osavaimad, siis on raske oma saapaninadest kaugemale näha. Need, kes siiski tervena toidupoodi jõuavad, märkavad pilku tõstes lakke karanud hindu. Pärast poest koju uisutamist süütavad toas lambi ja juba meenub: elektrit peaks ju kokku hoidma, no kust otsast täna üritame?