Tegelikult on Maarika ja Leevi Naageli kodu keset Kihelkonna alevikku, aga see kirikuküla kõlab lihtsalt nii kenasti. Ja elu siin käibki piltlikult öeldes taevaisa valvsa pilgu all: enamikest maja akendest paistab Kihelkonna kiriku sihvakas ja särav tornikiiver.