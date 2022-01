Pühapäeva hommikul sõitsid võrgunaised aga juba Tallinna, et seal uus lahing pidada, kui vastaseks on Tallinna SK.

Pärastlõunal kella 16 paiku oligi neil rõõm teatada, et käes on järjekordne võit. "Saaremaa esindusnaiskond on präägalt just naasemas mandrilt koju, tagataskus 3:0 (21; 12; 23) vöit Tallinna SK üle," teatas Saaremaa Võrkpalli Liit sotsiaalmeedias.