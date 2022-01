Pühapäeva öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari, hoiab ilma sajuta ja üürikeseks rahustab ka tuule. Samal ajal läheneb Norra merelt juba uus aktiivne madalrõhkkond, laieneb üle Skandinaavia ja algab taas surve Läänemere ümbruse rõhuväljale ning hommikul on vastu Läänemerd edelatuule puhanguid 14-15 m/s. Õhutemperatuur on saartel napilt miinuspoolel, mandril langeb -5..-11°C-ni. Päeval laieneb madalrõhkkonna serv ühes pisut mahedama õhumassiga üle Läänemere, õhutemperatuur tõuseb saartel ja mandri lääneosas 0..+3°C-ni, Kesk-Eestis pärastlõunal 0°C lähedale, Eesti idaosas jääb õhtuni miinuspoolele. Saartele jõuab lörtsi- ja vihmasadu ning laieneb üle maa, suureneb jäiteoht, sisemaal sajab algul ka lund, teeb tuisku. Edelatuul tõuseb puhanguti 15, saartel ja rannikul 20 m/s.

Esmaspäeval liigub väga aktiivne madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu Laadoga suunas ja laieneb servaga üle Eesti. Öösel sajab meil laialdaselt lörtsi, lääne pool tuleb sekka ka vihma. Puhub tugev edelatuul, pärast keskööd pöördub järk-järgult loodesse. Õhutemperatuur on enne keskööd plusspoolel, pärast keskööd langeb veidi alla 0°C. Päeval laieneb madalrõhkkonna lääne-, edelaserv jõuliselt üle Eesti ning tõstab loode- ja põhjatuule tormiks, tõenäoliselt tõusevad puhangud üle 20 m/s, saartel ja looderannikul 30 m/s lähedale, kõige marulisem on tuul pärastlõunal ja õhtul. Sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on 0..+3°C, saarte rannikul jääb veidi üle 0°C.