Seekord võõrustasid saate tegijat Herman ja Maret Vesiaid Orissaarest. Kõrkveres sündinud ja kasvanud Hermanist ilmus lugu mahukas raamatus "Eesti vanaisade lood ja salatarkused". Katkendi raamatus avaldatust loeb saatejuht ka kuulajaile. Peategelane Herman arvab, et ju poeg temast teose koostajale Pamela Maranile teada andis.

Mitmekülgsete huvidega kuldsete kätega töömees ja pereisa räägib oma eluteest ja -tööst ka kuulajaile. Poisikesena käis ta karjas ja meres põhjaõngedega angerjaid püüdmas. Koolipoisina õppis ta harmooniumit ja lõõtspilli mängima. Suuremaks sirgudes võttis kätte akordioni. See muusikariist saigi tema lemmikpilliks.

Herman räägib, et pillimäng hakkas talle ise külge. Samamoodi hakkasid talle külge tööoskused. Orissaarde ehitas tarbijate kooperatiivis autojuhina töötanud Herman mitme kõrvalhoonega elamu. Aega jagus ka spordiga tegelemiseks ja taidlusringides kaasa löömiseks.

Abikaasa Maret on pärit Lääne-Virumaalt. Peatselt tähistavad nad 65. pulma-aastapäeva. Lastest, lastelastest ja lastelastelastest saavad nad siirast rõõmu tunda Üks lastelastest elab Ameerika mandril, kaugel Costa Ricas. Hermani sõnul on tema naine sealt pärit.

Viimasel ajal on sitke saarlane meisterdanud mööblit. Kaunid puidust toolid võiksid kanda ükskõik millise tuntud mööblivabriku firmamärki. Möödunud aastal tuli Hermanil haiglaski viibida. Tema parem käsi pole operatsioonist veel endisesse vormi taastunud, sestap ei saa kogenud pillimees akordionist praegu ühtegi lugu välja võluda. Küünlakuu alguses 89-aastseks saav Herman arvab, et kalavetele läheb ta sellel aastal kindlasti. Väikese väina veed on kalamehele ikka helded olnud. Loodetavasti ka alanud aastal.